Mustafa Karaalioğlu: İktidar ne kadar aceleciyse, İmamoğlu da o kadar dirençli

Kanal İstanbul, bir kanal projesi veya bir yatırım olmaktan çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında malzemesi tükenmez bir tartışma, münazara, polemik ve hatta rekabet konusu haline geldi. Bundan sonra konuya dair göreceklerimiz, duyacaklarımız bu bahis çerçevesinde olacaktır. İmamoğlu, “Ya kanal ya İstanbul” diyor, Erdoğan ise birçok cümlesine ilaveten dün, “Kanal, o şahsın konusu değil” diyerek yoluna devam etti.

Bilindiği gibi, “o şahıs” sözü üzerine alınmadan itirazına devam ediyor. İktidar ne kadar aceleci ise, İmamoğlu da o kadar dirençli.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı