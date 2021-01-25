Mustafa Karaalioğlu: İktidar CHP’yi yerelde başarısız kılmayı hedefliyor ama işe yaramaz

Baştan beri, belediyenin ulaşımla ilgili karar yetkilerinden üreteceği ekmeğe, salgın için yardım toplamaktan Galata kulesini almaya, bağlı tesisleri ilçelere aktarmaktan Büyükşehir’in otopark yetkilerine kadar akla gelen her hamleyi yapmaktan geri durmayan iktidar böyle yöntemlerle CHP’yi yerelde başarısız kılmayı hedefliyor ama işe yaramaz.

Nasıl yıkıcı, engelleyici muhalefet senelerce muhalefetin işine yaramamış ve AK Parti’yi büyütmüşse şimdi de CHP’yi büyütür. İktidar gücünü kullanarak baskı yapmak, engellemek, kısıtlamak ve belediyelerin elini kolunu bağlamak fayda sağlamaz. İktidar rekabet yapar, muhalefet yapmaz; kural dinlemeyip illa yapacaksa da böyle muhalefet olmaz. Millete ulaşacak hizmete mani olan siyasetten yapana fayda çıkmaz.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı