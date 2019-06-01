Mustafa Karaalioğlu: Hukuku yerine getirmenin devletin lütfu değil vazifesi olduğunu bilmek zorundadır

Hukuk, elbette kayıtlı metin; yani kanun ister ama kanunların güçlü olduğu her yerde hukukun varlığı garanti değildir. Buna Türkiye de açık bir örnektir. Yöneticilerin, siyasetin, bürokrasinin ve yargıda sorumluluk taşıyanların hukuk duygusu taşıması birinci şarttır. Aslolan kanuni mevzuatın zenginliği değil hukuk anlayışının prestiji ve hakimiyetidir.

Kamu adına yetki kullanan en yukarıdan aşağıya kadar herkes kendisini hukuk devleti ilkesiyle bağlı hissetmek zorundadır. Hakkı teslim etmenin, hukuku yerine getirmenin devletin lütfu değil vazifesi olduğunu bilmek zorundadır.

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Bir ülkede hukuk varsa kanun tali önemdedir. Zira hukukun sahaya yayılmış otoritesi hak ihlaline kanunlardan çok daha güçlü şekilde mani olur.

Devlet idaresinde hukuk duygusu hakim olduktan sonra zayıf metinler bile bir ülkede hukuku tesis etmeye yetecektir. Yoksa, ne kadar kanun, reform ve strateji belgesi yazılsın faydasızdır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı