Mustafa Karaalioğlu: Her farklı din, her farklı milliyet bir fanatizmin tehdidi altındadır

Evet doğrudur. Müslüman azınlıklar, Hıristiyan ülkelerde daha savunmasız ve sahipsiz hale düşüyor. Onları savunmasız kılan ırkçılığa karşı parmak oynatamadığımız da bir başka doğrudur. Yeterince mücadele edilemeyen fanatizmin onları biraz daha savunmasız kıldığı da öyle… Fanatizm, doğusuyla batısıyla ve bütün dinleriyle insanlığın en büyük meselesidir. Her farklı din, her farklı milliyet bir fanatizmin tehdidi altındadır. Hepsinin fanatikleri de yeryüzünün kalbini kırmak için fırsat kollamaktadır.

Öyle olmasa Yeni Zelanda gibi Müslümanların barış içinde yaşayabildikleri en iyi iki üç ülkeden birinde böyle unutulmaz bir trajedi yaşanmazdı. Terör ve fanatizm bu barış ülkesinde sahne alarak, insanlığın bütün umutlarını kırmakta ne kadar sinsi ve acımasız olabileceğini gösterdi.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı