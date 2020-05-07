Mustafa Karaalioğlu: Görünen o ki hükümet evde bizden daha çok sıkılıyor

Ama yol haritası birden değişti… Cumhurbaşkanı Erdoğan AVM’lerin açılacağını ilan ettiğinde gerisi önemini kaybetti. Nitekim adı normalleşmede geçmeyen restoranlar bile hazırlıklara başladılar. Bankalar ise 11 Mayıs’ı beklemeden açıldı. Bugün yarın hepsi sökün eder merak etmeyin. AVM açıldıktan sonra hiçbir kepenk kapalı kalamazdı zaten…

Vatandaş daha uzun süreli izolasyonu göze almasına rağmen görünen o ki hükümet evde bizden daha çok sıkılıyor. Yasakları ve kısıtlamaları beklenenden daha cömert şekilde gevşetiyor.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

