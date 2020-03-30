Mustafa Karaalioğlu: Gerçek popülizm dinlemeyecek kadar öfkeli

İtalya… Virüse siyasi popülizmin zirvesinde yakalanan İtalya’nın acısı o kadar benzersiz ki şimdi üzerine bir şey söylemek etik olmayacak. Ama bir anda ülkesinin virüsün merkez üssü haline gelmesine yol açan ABD’nin sorumsuz ve ileri düzeyde popülist Başkanı’nın ibretlik halini izliyoruz.

Popülizm ve rejim kutsayıcılığı ortada gerçek bir düşman olmadığında kendi kendine propagandada dinleyecek kitleniz de varsa işe yarar. Komşularınıza, kıtanıza ve hatta dünyaya meydan okursunuz. Nasıl olsa müeyyidesi yoktur. Ama böyle zamanlarda, popülizm çöker; sahte rejim reklamları, kabadayılıklar, sloganlar işe yaramaz hale gelir. İşinizi sadece gerçeklerle sürdürebilirsiniz.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı