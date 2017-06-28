Mustafa Karaalioğlu: FETÖ içeride çökertilse bile dışarıda tehlike arz etmeye devam ediyor

Baştan beri her fırsatta tekrarladığımız dünyadaki FETÖ gerçeği orada duruyor. Başta ABD olmak üzere 100’ü aşkın ülkede organize olmuş bir örgütün en önemli ayağı Türkiye’dir. Ancak, bütün gücü Türkiye’den ibaret değildir. Dahası, medyaya yansıyan sinyaller ve zaten FETÖ’nün onyıllardır bilinen tabiatı gereği dünyada daha da güçlendikleri anlaşılıyor.

Bu gerçek, sorunumuzun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. FETÖ içeride geriletilse hatta çökertilse bile, dışarıdaki gücü asla ihmal edilmeyecek bir tehlike arz etmeye devam ediyor. Neticede bütün hazırlıkları ve faaliyetleri Türkiye ile hesaplaşma hedefini içeriyor…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı