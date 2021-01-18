Mustafa Karaalioğlu: Eşyanın tabiatına aykırı el sıkışmalarla netice değişmez

Maksat iktidarda kalmak, oy tabanını korumak ise tutulan yolun isabetli olmadığı açıktır.

Bugün ekonomi 2019’dan daha kötü ve insanların zihninde yolsuzluk, yozlaşma, liyakatsizlik ve hukuksuzluk duygusu daha güçlü… İki sene önce işe yaramadığı ispatlanmış politikaların şimdi hiç faydası olamaz.

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İktidar ve muhalefet tabanlarını belirli ölçüde tedirgin eden ve ülkenin tamamına zarar veren kutuplaştırıcı dil bugün artık seçim kazandırıcı bir unsur olmaktan çıkmıştır. Zaten çıkmıştı, daha da işe yaramaz hale geliyor. Böyle olduğu, Erdoğan’ın henüz ortada seçim işareti olmadan ittifakı genişletme girişimlerinden de bellidir. Oysa, aynı dili koruyup ittifakı matematik olarak büyütmek imkansızdır. Zira ittifak denilen enstrüman partilerin hareketlerinden çok seçmenin tercihleriyle anlam ifade etmektedir. Eşyanın tabiatına aykırı el sıkışmalar, seçmenin tabiatına uymadığı müddetçe netice asla değişmez.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı