Mustafa Karaalioğlu: Esad’a altın tepsi içinde ülkesini hediye etmesi Putin’in yanına kâr kalıyor

Suriye’de yeni bir katliamın eşiğinde olan İdlib’e böyle bakalım. Hem de “Yok artık böyle bakmanın zamanı geçti, Esad bir şekilde kazandı” diyenlere rağmen…

Putin’in Kırım ilhakıyla birlikte kazandığı “yapanın yanına kar kalıyor” imtiyazının en büyük ürünü Suriye olmuştur. Ukrayna’ya karşı yaptığı yanına kâr kaldı şimdi de yeryüzünün iktidar koltuğunda oturmayı en hak edemeyen lideri Esad’a altın tepsi içinde ülkesini hediye etmesi yanına kâr kalıyor. Esad tek başına değil İdlib’e kadar gelmek, Şam’daki sarayından çıkma imkanına bile sahip değilken şimdi rüyasında göremeyeceği bir zafere parmaklarını dokundurmak üzeredir. Terör gruplarını bahane gösterip İdlib’i vurma kararı bu yürüyüşün finali olacaktır.

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Rusya bunu nasıl yapabildi?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı