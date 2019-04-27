Mustafa Karaalioğlu: Erdoğan ülke meselelerinin halli için yeni bir yaklaşım sergilemek zorundadır

MHP’nin başkanlık sistemi için taşıdığı önem ortadayken Bahçeli’nin iktidara karşı düzenleyici güç kullanmasının şaşılacak tarafı bulunmuyor. Belirli fikirler ve tatbikatlar çerçevesinde oluşan cumhur ittifakının formu da akıbeti de tabiatı gereği kendisini yakından ilgilendiriyor.

Buraya kadar mesele büyük ölçüde Erdoğan ile Bahçeli arasındadır. Ancak ülkenin karşı karşıya bulunduğu gündem bununla sınırlı değildir ve gayet tabii, ekonomiden dış politikaya, hukuktan sosyal gerilime kadar bütün sahalarda çözüm bekleyen konular bizatihi Cumhurbaşkanı’nın sorumluluğuna bakmaktadır.

Reklam

Erdoğan bir yandan kendisi için çok önemli olan ittifakın seyrini yönetirken öte yandan ülke meselelerinin halli için yeni bir yaklaşım sergilemek zorundadır. ‘Yeni bir yaklaşım’ zira, eski yöntemlerle işlerin üstesinden gelinemediği aşikârdır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı