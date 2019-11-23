Mustafa Karaalioğlu: Erdoğan şartlar daha zor hale gelse de erken seçimi telaffuz etmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet tabii erken seçimi aklından bile geçirmemektedir. İttifak ortağı MHP Lideri Bahçeli de açık ki aynı pozisyondadır. Bu durumda seçim, iktidarın iradesiyle en fazla bir yıl erken olabilir. Daha önce (2020 veya 21’de) yapılması ise, tabiatıyla sorunlarla başedilmediği anlamı taşır ve yenilgi işareti demektir. Erdoğan bunu biliyor ve şartlar bugün olduğundan daha zor hale gelse bile erken seçimi telaffuz etmeyecektir. Önünde bulunan uzun süreyi ekonomiyi yatıştırmak, yeniden büyümeyi yakalamak ve dolayısıyla işsizliği azaltmak için kullanacaktır. Bu süreyi aynı zamanda gerilimi azaltmak veya kaybolan adalet duygusunu geliştirmek için değerlendirmesi de umulur.

CHP, İyi Parti, SP ve HDP elbette her an seçime hazırdır. Bunu açıkladılar ama muhalefet ne kadar istese de seçimi erkene almanın taşıyıcılığını yapamaz.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı