Mustafa Karaalioğlu: Erdoğan biriken meseleleri reform atmosferiyle çözmek için adım atmalı

Madem sınırlı da olsa reform atmosferinin kapısı aralandı o zaman, gecikmeden ve seri şekilde, biriken bütün meselelerin üstesinden gelmenin bir yolu bulunmalıdır. Daha açık ifadeyle sistemin tek karar vericisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu listeyi hayata geçirmek üzere inisiyatif alması şarttır. Erdoğan isminin damgasını vurduğu dönem için, listeden mesele eksiltmek kadar itibarlı bir sicil düşünülemez. Yola çıktığında ülkenin hangi büyük meseleleri vardı şimdi hangileri var? Ne kadarı eksildi ve yerine ne kadarı eklendi? Bu açıdan bakıldığında tablo övünülecek gibi görünmüyor…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı