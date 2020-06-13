Mustafa Karaalioğlu: Ekonomide işler yolunda gitmiyor olsa da düzeltmek için önlerinde yeterince zaman var

Erken seçim olabilir ama normal takvimden en fazla bir önce diye hesap yapmakta fayda var. Yani dört yılı tamamladıktan sonra. Siyasi tarihimizin en başarısız hükümeti sayılabilecek Ecevit-Yılmaz-Bahçeli koalisyonu bile 3,5 yıl sürmüştü, unutmayalım. Bugün ise Cumhur ittifakı şemsiyesinde Erdoğan-Bahçeli hükümeti olarak tanımlayabileceğimiz ittifakın halk desteği hala yüksektir ve ekonomide işler yolunda gitmiyor olsa da bunu düzeltmek için önlerinde yeterince zaman vardır. Bu zamanı tabii ki kullanacaklar ve muvaffak oldukları tarihte “gerekirse” erken seçim kararı alacaklardır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı