Mustafa Karaalioğlu: Ege’de karlıyız çünkü zararın neresinden dönersen kardır

Türk dış politikasının en haklı ve en donanımlı dosyası olan Ege -adalar, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, vs.- meselesi, ne yazık ki son girişimde başarılı yönetilememiştir. Meselenin teknik boyutlarında ilerleme sağlamak şöyle dursun, siyasi olarak aleyhimize fatura çıkmıştır. Yunanistan dost artırırken, Türkiye düşman artırmıştır. Bu yönüyle Erdoğan’ın ambargo ihtimali belirdiğinde Oruç Reis gemisini hızla geri çekip, siyasi gerilimin olumsuz etkilerini azaltmayı hesaplaması hiç yoktan iyidir.

Netice? Büyük bir gerilim yaşadık, eller tetiğe gitti, dünyaya meydan okuduk, dostlar düşmanlar yeniden saf tuttu. Şimdi, Atina şart sürmez ve görüşmeler yeniden başlarsa, yıllardır süren sıkıcı rutine dönmüş olacağız. Geldiğimiz nokta budur.

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Kâr mı zarar mı derseniz… Kârlıyız çünkü, zararın neresinden dönersen kârdır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı