Mustafa Karaalioğlu: Depreme hazırlık, enkaz kaldırma faaliyeti değil, enkaza sebebiyet vermemektir

Yüksek ihtimalle (yüzde 50) önümüzdeki 10 yıl içinde Marmara’da, İstanbul’u yıkacak bir deprem kapımızda bekliyor. Kesin rakamları bilemiyoruz ama muhtemel ki 600 bin binanın dayanıksız 400 bini hasar alacak ve belki en az 75 bini içindekilerle birlikte yerle bir olacak. Bir başka hesaba göre depremin şiddetine bağlı olarak bütün binaların yüzde 70’i tehlike altındadır.

Depreme karşı hazırlık demek, enkaz kaldırma faaliyeti değil, enkaza sebebiyet vermemektedir.

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Elde ne var peki?

Üçte sıfır… Gerisini saymaya ne hacet.

Seneler boşa geçti, vakit iyice daraldı.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı