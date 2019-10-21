Mustafa Karaalioğlu: Demek ki büyük meselelerimizi müzakere yoluyla halledilebiliyormuş

Evet Türkiye, Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin istediği ve imzaladığı şekliyle, ‘müzakere’, ‘mutabakat’, ‘anlaşma’ veya askeri değil diplomatik çözüm yahut da ‘savaş değil barış’ cihetine gitmiştir. İyi de etmiştir.

Demek ki harekat başladığında bu yolu çeşitli şekillerde önerenler haklıymış.

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Demek ki bölgesel ve uluslararası büyük meselelerimiz bu yolla halledilebiliyormuş.

Demek aramızdaki farklı yol tavsiye ederler hain değilmiş, Hatta galiba onlar bir çoğumuza göre daha öngörülüymüş.

Demek ki mesele ne olursa olsun, olmazsa olmaz şart kıyasıya tartışmak ve farklı fikirlere kulak kabartmakmış.

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İki lafa, bir çifti söze bakarak, bazılarımızı ‘hain’, bazılarımızı ‘vatanperver’ olarak yaftalamayı bırakalım artık. İç siyasetin bitmek bilmez iştahına ülkeyi de sinirlerimizi de feda etmeyelim.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı