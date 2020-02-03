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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Darbede bile ayakta tutmaya çalıştığımız kurumlar bunlar olamaz

Gözler önüne serilen Kızılay ve devamındaki hikaye koskoca bir hayalkırıklığıdır. Bu kadar olmamalı, buraya kadar olmamalı, buna tevessül edilmemeliydi. Ne derseniz deyin, ne eklerseniz ekleyin peşine…

Hukukun, demokrasinin, adaletin en çok zayıfladığı darbe ve benzeri dönemlerde bile ilk başta ayakta tutmaya çalıştığımız kurumlar, vakıflar, dernekler bunlar olamaz. 

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Öte yandan, ahlak, adalet, fırsat eşitliği ve dayanışma yerle bir olmuşken buna ses çıkarmayan, tepki göstermeyen, tavır koymayan; yani temel mesuliyetlerini yerine getirmekten uzaklaşan kurumlar da bizim kurumlarımız olamaz. 

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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