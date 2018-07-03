Mustafa Karaalioğlu: Daha özgür bir konuşma ortamı gerekli

Böyle olduğu içindir ki ülkenin her türlü ekonomik, sosyal ve diplomatik gelişiminin temel dinamiğinin iyi işleyen bir demokrasi ve hukuk sistemi olduğunu tekrar tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Ülkeyi büyüten demokrasi olmuştu; şimdi bu yeni rekabette yine büyütecek olan demokrasi olacaktır. Yeni sistemin ruhundan asla eksiltilemeyecek olan sermaye de budur.

Daha özgür bir konuşma ortamı her zaman gereklidir. Ülkenin yüksek hedeflere yürümesi için daha fazla elin taşın altına girmesi zarureti vardır. Bunun yolu da icra gücü sahiplerinin mümkün olan en çok sayıda farklı sesi, eleştiriyi, kritiği duymasından geçmektedir.

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Eleştiri veya ifade serbestliği yoluyla milli meselelere katılım sadece işlerin kalitesini yükseltmekte kalmaz, aynı zamanda daha fazla muhalifin ortak iyinin parçası olmasını sağlar.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı