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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Cumhurbaşkanına hakaret, açıklamasız geçen günlerdir

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervi sadece dönemin bakanının karne notu hatırına, döviz düşük seviyede görünsün diye buharlaşmışsa buna cevap vermek şarttır.

Bütün sorumluların ortaya çıkarılması kaçınılmazdır.

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Bir ülkeye bundan daha büyük bir kötülük olamayacağı için, buharlaşan o parayı yerine koymak için ödenecek faiz ülkenin geleceğini ipotek edeceği için, kapalı kapılar artında olup bitenler zaten sonsuza kadar gizlenemeyeceği için hesap vermek şarttır.

Çözüm, sorular soran, cevaplar arayan pankartları indirip pankartı asana Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açmak değildir.

Aksine, Cumhurbaşkanı’na da ülkeye de hakaret cevapsız, açıklamasız geçen günlerdir.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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