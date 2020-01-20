Mustafa Karaalioğlu: Cumhur ittifakı eski tarzda ısrar ettikçe Millet ittifakının yerelde sonuç alan siyasetinin yolu açılıyor

Yerel seçimin sonuçları birçok şeyi işaret ederken en başta siyasetin normalleşmesi ve adil rekabete geri dönülmesi gerektiğini göstermişti. 8 ay önce Cumhurbaşkanlığı ve Meclis çoğunluğunu kazanan iktidar blokunun kısa süre sonra İstanbul ve Ankara dahil büyükşehirlerin önemli bölümünü muhalefete kaybetmesi gayet tabii ki seçmenin icraata dair memnuniyetsizliğinin yansımasıydı. Bununla birlikte de iktidarın rakip siyasi partilere karşı orantısız siyasi güç kullanımına tepki… Nitekim, bu tepki tekrar edilen İstanbul seçiminin ikinci denemesinde 800 bin oy farkıyla kendisini gösterdi.

Uzun analizlere ve detaylı incelemelere gerek olmadan söylenebilir ki bu tablo sarsıcı bir siyasi tecrübedir. Muhalefet için izlediği yolun doğruluğuna işaret eden ve geliştirilmesi gereken bir tecrübe… Nitekim, o yoldan devam ediyorlar. Yerel seçim tecrübesinden iktidara düşen pay ise açık ki tarzını, üslubunu ve siyasetini değiştirmesi gerektiğidir. Ne var ki iktidar değişim mesajını önemsemiş görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve AK Parti, MHP sözcüleri, yani Cumhur ittifakı eski tarzda ısrar ettikçe de Millet ittifakının yerelde sonuç alan siyasetinin yolu açılıyor. Henüz ikinci yılını sürmekte olan Başkanlık sistemine yönelik endişelerin artması ve desteğin azalması bunu teyid etmektedir.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı