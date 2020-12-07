Mustafa Karaalioğlu: Çin aşısında ısrar etmenin nedeni Batı’ya haddini bildirmek mi?

Sadece Çin aşısında ısrar etmenin nedeni Batı’ya haddini bildirmek mi? Henüz üçüncü faz raporları açıklanmayan bir aşıyı seçerek; Amerika’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye ihtiyaç duymayıp, Çin’e bağımlı olmak mı dünyaya mesajımız? Öyleyse bu nasıl mesaj, değilse bu riski neden aldık? Mesele diplomatik değil, ekonomikse bunu da bilmek hakkımızdır.

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu’nun vatandaşa söylediğiyle devletin aldığı önlemler arasında uçurum var. Bilim adamlarının televizyon ekranlarında anlattıklarıyla devletin aşı politikası arasında başka bir uçurum var.

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Kendi kedimize övünmek işe yaramıyor, bunu akıldan çıkarmayalım. Salgınla mücadelede başarılı olmak demek, bulaşma hacmini önce ürkütücü boyuttan çıkarmak sonra da tamamen kurtulmaktır. Bu ölçüye vurulduğunda karnemiz iyi değildir, bunu da görelim.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı