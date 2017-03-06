Mustafa Karaalioğlu: CHP’nin bugün yapmadığı şeyler kendilerinden beklenen siyaset için referans

Referandum kampanyaları devam ederken sessiz sedasız bir yeni siyaset dili de inşa ediliyor. Ya da iyimser tahminle bakarsanız yeni bir dil inşa edilir, diyebiliriz.

Özellikle AK Parti ile CHP arasında pek alışkın olmadığımız bir gerilim çıkarmama pratiği çalışıyor. Muhalefet partisi geleneksel tavrı dışında hamleler yapıyor, iktidar partisi de bu hamleleri taca atmak yerine teşekkürlerle onaylıyor. Mesela, Almanya’da bakanlara konulan konuşma yasağının CHP tarafından da kınanması, Baykal’ın daha ileri bir adım atarak kendi konuşmasını iptal etmesi güzeldir. İktidar sözcülerinin bu yaklaşıma teşekkürle cevap vermeleri de güzeldir.

Esasen, siyasi vasatın normalleşmesi ve sükunet kazanması taraflardan herhangi birinin işine yaramaktan ziyade ülkeyle kazandırır. Netice ne olursa olsun; CHP’nin bugün yapmadığı şeyler 16 Nisan sonrası kaçınılmaz olarak kendilerinden beklenen siyaset için bir referans olur. Aynı şekilde AK Parti’yi bugün söyledikleri, yaptıkları ve yapmadıkları bağlar. Neticede bunlar da ülke için gayet faydalı işler olur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı