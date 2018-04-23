Mustafa Karaalioğlu: CHP siyasetsizlikten kurtularak psikolojik üstünlük de sağlamış oldu

Bu noktada, seçime girmesi kanun tekniği gerekçeleriyle engellenmekte olan İyi Parti’nin önündeki engelin kaldırılması için CHP’nin verdiği destek hem sürpriz hem de şık bir hamle oldu. Çok muhtemel ki AK Parti-MHP bloku muhalefete yönelik tahmin ve senaryolarında böyle bir hamleyi hesaba katmamıştı. CHP bu adımla uzun süredir mahkum olduğu siyasetsizlikten kurtularak psikolojik üstünlük de sağlamış oldu. Bu psikolojik üstünlük, siyasi planda asıl önemli konu olan kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatacaktır. Kendisinin aday olması doğrultusunda partisinden gelen baskıları yönetmek Kılıçdaroğlu için artık daha kolay olacaktır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı