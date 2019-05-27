Mustafa Karaalioğlu: CHP bir noktada ofansa ağırlık verecektir

İptal kararı tabiatı gereği bu kanaati üretirken CHP’nin neredeyse hiç bu bahse girmemesi dikkat çekicidir. Ne iptale sert reaksiyon gösterdiler, ne de seçimin Cumhurbaşkanı, cumhur ittifakı ve genel olarak siyasi iktidarın geleceğine etki yapacak yönüyle ilgili değiller. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve parti sözcüleri iptal kararıyla seçimin artan marjinal etkisini dile getirmiyorlar. Ne yapılsa belediye seçimi havasından çıkmıyorlar.

Elbette bu bir siyasi propaganda taktiğidir ama bunda ısrar edebilmek de maharettir. Yoksa hiçbir parti rakibinin kendisine verdiği böyle bir pası değerlendirmeden durmaz. Yine taktik gereği bunu hiçbir zaman değerlendirmeyeceklerini söylemek de imkansızdır. Çünkü, AK Parti 31 Mart yolunda olduğu gibi sonrasında da o kadar çok top kaybı yaptı ve yapmaya devam ediyor ki CHP bir noktada ofansa ağırlık verecektir.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı