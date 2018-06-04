Mustafa Karaalioğlu: Büyük ihtimalle seçmenin önemli bir bölümü kararı sandık başında verecektir

Partiler ittifak yaparak seçmeni zaten tercih zenginliğine motive etmiş bulunuyor. Düşünün, AK Parti ve MHP gibi, şimdiye kadar bütün seçimlere birbirinin en sert rakibi olarak girmiş iki parti şimdi aynı parantezde, aynı hedefe yürüyor. Veya CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti gibi üç benzemez bir başka parantezde. Siyasi partiler bu sürpriz ittifakları yaparak, seçmene de sürpriz yapma imkanını sundular… Hal böyleyken, anketlerin ve araştırmaların bu sistemde seçmen eğilimlerini ölçebilmeleri tabiatı gereği daha zor olacaktır. Çok yüksek ihtimalle seçmenin önemli bir bölümü de iki mührü kime ve hangi partiye vuracağına dair kararı/kararları da son anda, sandık başında verecektir. Bir dip dalga faktörü de bu işte… Son ana bırakılan kararlar…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı