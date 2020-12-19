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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Bütün sektörlerde en gerilerdeyken, milleti millet yapan özelliklerde ileri olduğumuzu zannetmeyelim

Ekonomiden dış politikaya, eğitimden şuna buna kadar pek ağır meselelerimiz var ama hepsinden önemli bir normali kaybetme problemimiz var.

Anketlerde soru böyle sorulsa, en önemli meseleler arasına ‘sakin ve normal bir hayattan uzaklaşmak’ yazılsa, ekonomiden, terörden, eğitimden vesaireden önce gelir. Zira, normal ve makul olamadıktan sonra başka hiçbir mesele çözülemez. Zaten çözülemiyor.

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Duçar olduğumuz bu hal, bir ülkenin başına gelip gelebilecek en kötü şeydir.

Fikirler, düşünceler, inanışlar, etnik kimlikler arasında açılan ve kapanma ihtimali zayıflayan mesafeler ülkenin kalitesini ve verimliliğini düşürüyor. Ne kadar kendi kendimize kabarsak, şişinsek de fayda etmiyor.

Ekonomide gidiş kötü, normalden uzaklaşmak daha kötü.

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Hukuk ve yargı sicili bozuk, empati duygusu daha bozuk.

Hariciye kapasitesi yetersiz, tutarlılık kabiliyeti daha yetersiz.

Eğitim sistemi başarısız, sosyal ilişkiler ondan daha başarısız.

Bütün sektörlerde dünyada en gerilerdeyken bir milleti millet yapan özelliklerde ileri olduğumuzu zannetmeyelim. Zannetmeyelim de durumu daha da kötüleştirmeyelim.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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