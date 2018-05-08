Mustafa Karaalioğlu: Bütün Cumhurbaşkanı adayları partilerini taşıyacak güçte

Peki, baştaki sorunun cevabı nedir? Yani, 24 Haziran Meclis’inde güç dengeleri bugünkünden ne kadar farklı olabilir? Söylentiler, tahminler ve hatta analizler için bugün çok erken. Partilerin kampanya planları ve beyannameleri belli değil. En önemlisi de partileri sürükleyecek olan Cumhurbaşkanı adayları henüz tam kadro sahne almadılar.

Ancak, bu soruyu gündeme getiren bir gerçek var o da bütün Cumhurbaşkanı adaylarının partilerini taşıyacak güçte olduğudur. Yani nasıl Erdoğan AK Parti’nin oylarını en üst düzeyde tutacak bir lider profilini temsil ediyorsa diğer adaylar da partileri için bu anlama geliyor.

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Özetleyelim.. Muharrem İnce CHP’nin çıkarabileceği en hareketli ve iddialı adaydır. Böylelikle CHP’nin seçim kampanyasını aktif tutabilecektir. Selahattin Demirtaş ise HDP oylarının en yüksek seviyede sandığa yansıması için bu parti tarafından tercih edilebilecek en iyi adaydır. Temel Karamollaoğlu da bilhassa son dönemdeki performansıyla Saadet Partisi için benzer bir tercihi temsil ediyor. Ve tabii ki Meral Akşener de partisinin tabanını tutmak için aynı konumdadır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı