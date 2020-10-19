Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Bundan büyük beka meselesi olamaz

Sağımıza solumuza bakalım; bizden daha gergin ve kutuplaşmış ülke yoktur. Türkiye kapasitesini, üretkenliğini ve moralini eksiltmekte, ufkunu küçültmekte ve atmosferini karartmakta kendisiyle yarışıyor. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan… Parlamenter sistemden başkanlık sistemine kadar değişmeyen ve asla geri adım atılmayan tek projemiz budur. Seneler geçiyor, sistem değişiyor, dünya dönüyor, salgın bile geliyor ama biz gerildikçe geriliyoruz…

Kendisinden olmayanın, kendisine benzemeyenin hakkını, hukukunu, sevincini ve kederini tanımayan bir topluma dönüşmenin geri dönülmez eşiğindeyiz. Gayrı, bundan büyük bir beka meselesi de olamaz…

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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