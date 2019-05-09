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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Bu hata, muhafazakâr-dindar geleneğin üzerinde bir gölge olarak uzayacaktır

AK Parti’ye bu işi yapması için cesaret verenler, seçim iptal ettirmenin ve yeniden sandık kurup kazanmaya çalışmanın ne büyük bir hata olduğunu bilemezler. Bilseler de dert etmezler… Demokrasinin, millet iradesinin, sandığın, hakkın, hukukun; muhafazakâr, dindar, inanç sahibi insanlar için taşıdığı değerleri içselleştirmeyenler yaşanacak tahribatı da umursamazlar. Bu siyaset ve düşünce geleneğinden gelmeyenler, bu havayı teneffüs etmeyenlerle, bu hareketin kazanımlarının üstüne paraşütle inenler iptalin faturasını ödemeyecek olmanın rahatlığı içinde olabilirler.  

Ne yazık ki onlar bir yolunu bulup kurtulurken yaptıkları ve yaptırdıkları bu hata, muhafazakâr-dindar geleneğin ve “dava”nın üzerinde bir gölge olarak uzayacaktır.   

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Bu iptal hiç iyi hatırlanmayacak bir hikaye olarak uzun seneler konuşulacaktır. Gün gelecek birisi, muhafazakâr-dindar siyasi geleneği bu ağır yükten kurtarmak için bizler adına af dileyip, özür dilemek zorunda kalacaktır.  

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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