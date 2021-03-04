Mustafa Karaalioğlu: Bu gidişle 2023’te gelirimiz ne olacak, tahmini bile iç karartıcı

Hesabı 2007’den alırsak 14 senedir yerimizde sayıyoruz, 2013’ten alırsak 8 senedir geri viteste takılıyız. Tablonun ne kadar hazin olduğunu anlatmak için şu kadarını söyleyelim. Bütün beklenmedik olumsuz faktörleri hesaba katacak olsak bile ve bırakın uçmayı, kaçmayı ülke sadece rutin reform düzeninde yönetilmiş olsaydı; geçtiğimiz yıl kişi başına gelir en kötü senaryoda 17 bin 500 doların üzerinde olacaktı. Planlardan sapılmasaydı ve kurallar terkedilmeseydi 2023’te de en azından 20 bin dolar aşılacaktı.

Şimdi, bu gidişle 2023’te gelirimiz ne olacak, tahmini bile iç karartıcı…

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Dünyada gününü ve geleceğini kaybeden ülkeler vardır ama Türkiye bunlardan birisi olmamalıydı. Yıllarını, hatta on yılını kaybetmemeliydi. Hederlerden sapmamak mümkündü ve göz göre göre bu noktaya gelindi. Özellikle 2015’ten sonra, ama bilhassa yeni sistemle birlikte Türkiye’nin bu noktaya demirleyeceği ve 2023 hedeflerinin tutturulamayacağı aşikardı. Nitekim önce 2019’da açıklanan 11. Kalkınma Planı’nda hedef, 25 bin dolardan 12 bin dolara indirildi, ardından yeni ekonomik programda 11 binin altına…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı