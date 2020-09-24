Mustafa Karaalioğlu: Bu bariz kötüleşme tesadüfi veya konjonktürel değil; salgınla da ilgisi yok

İşler kötü gitmeye başladığında her yerde hissedilir. Dış politikada yalnızlıktan ve sonuç alamamaktan da anlaşılır, içeride internet üzerinden eğitimi ele yüze bulaştırmaktan da… Yaşadığımız budur. Ülkenin kudreti dahilinde olduğunu varsaydığımız birçok konu garip biçimde meseleye dönüşüyor ve çözümsüzlük listesine ekleniyor. Liste kabardıkça da daha fazla slogan, daha çok hamaset ve şiddeti giderek artan korku ortalığa yayılıyor.

Bizatihi başkanlık sisteminin başarısızlığı rutin yollarla dahi çözülebilecek veya büyümeden üstesinden gelinebilecek meseleleri de çözümsüzlüğe mahkum ediyor. Seçimden bugüne kadar geçen sürede iyiye giden tek bir gösterge yoktur ve bazı rakamlar ise fazlasıyla kötüleşmektedir. Bu bariz kötüleşme tesadüfi veya konjonktürel değildir; salgınla da ilgisi yoktur. Yeni sistem başarı üretememektedir.

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Türkiye’nin idaresi ve bilhassa derinleşen meselelerin çözümü artık sadece odaklanma ve kolları sıvamayla mümkün değildir. Hem bu hem de sistemin köklü biçimde revize edilmesi, yetki ve sorumluluk paylaşımı ile hukuk otoritesinin tesisi zaruridir. Aksi takdirde, nasıl bugün dünden kötüyse, yarının da bugünden kötü olması mukadderdir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı