Mustafa Karaalioğlu: Bizim üzerimizden her durumda karlı çıkacak Rusya olacaksa…

Ne var ki, bugün gidilmekte olan başka bir istikamettir ve aldığımız riskle kıyaslandığında kendimizi pek iyi hissetmeyeceğimiz bir noktayı işaret etmektedir. Planlandığı gibi s-400’leri alsak da plan bozulup alamasak da her durumda Rusya’nın bizim üzerimizden ABD ve NATO’ya gol atması garantidir. Ala her durumda hatta hiçbir dudumda bizim için böyle bir garanti yoktur. Biz faturayı öderken Rusya, karşı blokun surlarını bizimle dövmüş olacak. O noktada biz ne yapmış olacağız? Adımız kazananlar listesinde bulunacak mı? Hayır…

Bu süreçte bizim üzerimizden her durumda karlı çıkacak Rusya olacaksa oyun planımızı gözden geçirmemiz gerekir. Daha açık söyleyelim. Ağır bir risk yüklenirken ve ekonomik bedel ödeme ihtimali kapıdayken, hiç olmazsa ortadaki oyun bizim oyunumuz olsun deme hakkımızı ıskalamayalım.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı