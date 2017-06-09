Mustafa Karaalioğlu: Biz neyi istiyorsak Trump tam tersini temsil ediyor

Tam bir öngörülemezlik dönemine adım atmış bulunuyoruz.

Artık kabul edelim biz ülke olarak neyi istiyorsak Trump bunların tam tersini temsil ediyor.

ABD-YPG ortaklığına ve Katar hamlesine kadar herşey artık sürpriz sayılamayacak kadar büyük birer sürpriz zincirinin halkaları.

Karşımızda tamamen işadamı gibi hareket eden bir lider var ama bize yaramıyor. Çünkü Trump’ın alıştığı yüksek hacimli pazarlıkları yapacak ekonomik ve diplomatik sermayemiz bulunmuyor.

Bir yol bulmak her zaman kolay olmaz ama bulmaktan daha önemlisi gerçeği görebilmektir.

Ne yapacağımıza, hangi adımı atacağımıza karar vermeden önce durumu kabullenmekte fayda vardır. Beyaz Saray’da bizim ısrarla farklı görmek istediğimiz birisi oturmuyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı