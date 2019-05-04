Mustafa Karaalioğlu: Bir ülkenin övüneceği şey bir hukuk devleti olabilmektir

Mesele hukukun ekonomiyle yakın ilişkisi değildir. Yani, hukuk bir ülkeye ekonomi iyi olacak diye değil hayatın her alanında huzur ve güvenliğin tesisi için lazımdır. İnsan olmak hukuka bağlı olmak ve hukuka göre muamele görmeyi gerektirdiği için şarttır. İyi bir ekonomi, güçlü bir dış politika, dünyayla rekabet, gelişmek, üretmek, eğitimli olmak hukuk devleti olmanın neticeleridir.

Bir ülkenin, bir toplumun, bir milletin; şanlı tarihten, muhteşem geçmişten, bulunmaz ve benzersiz coğrafyadan ya da genç nüfustan önce övüneceği şey bir hukuk devleti olabilmektir. Bunu başaran milletler çok şeyi başarır; hukukun üstünlüğünü tesis eden toplumlar başı dik yürür ve geleceğini güvence altına alır.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı