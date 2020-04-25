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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Bir devlet sadece ‘kamu yönetimi’nden ibaret değildir

Kamu yönetimi/iktidar (olarak devlet), kontrol kapasitesi, otoritesi ve elinin ağrılığıyla güçlenmez… Kendi imkanları dahil ülkedeki bütün uzmanlık ve birikimi seferber edebildiği ve dayanışma ruhunu bir kısıtlama olmaksınız gösterebildiği oranda güç kazanır.  Bir devlet sadece “kamu yönetimi”nden, bakanlıklardan, genel müdürlüklerden ibaret değildir. O kurumlardan çok daha büyük bir sivil alan var ve orada da fikir, çaba, tecrübe ve sermaye var; bunu anlayalım artık… 

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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