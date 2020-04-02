Mustafa Karaalioğlu: Belediyelerin kampanya yapması zaruridir

Belediyelerin virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayanlara destek için bağış kampanyası düzenlemesi yanlış olmak şöyle dursun, gerekli ve zaruridir. Birçok vakıf dernek, şahıs bu maksatla kampanya yaparken belediyelere yasak getirmek izahı mümkün olmayan bir tavırdır.

Valilikten izin gerekçesi de mantıklı değildir zira alenen ve herkese duyurularak yapılmış bir kampanya izinli sayılır. Hukuk usulüne çok riayet etmek istiyorsak da bunun yolu kampanyayı durdurmak değil, izin formalitesini tamamlamaktır.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı