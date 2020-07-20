Mustafa Karaalioğlu: Başkanlık sistemine geçişin üstünden iki yıl geçti ama ne ses var, ne şaşaa

24 Haziran 2018’in yani Başkanlık Sistemi’nin hayata geçişinin üzerinden iki yıl geçti ama ne ses var, ne şaşaa…

Söylemeye gerek var mı acaba? Bir şirkette işler kötü gitmeye başlayınca patron o güne kadar hiç ilgilenmediği gereksiz mevzulara, küçük işlere merak salar. Vizyon kaybolur; cam-çerçeve, masa-sandalye konuları önemli hale gelir. Personel gidişin gidiş olmadığını böyle sezmeye başlar, hepsi bir umutla büyük işlerin haberini bekler ama nafile…

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Devlet, hızlı, seri ve atak kararlarla şirket gibi yönetilecekti oradan mülhem, iki sene sonra geldiğimiz yer burasıdır.

Tozlanmış, sahipsiz kalmış, umutsuz 2023 hedefleri kağıt üzerinde soldukça soluyor. Ekonomiden eğitime, hukuktan hariciyeye kadar her sahada hamaset almış yürüyor.

Sahipleri unutsa da biz tekrar hatırlatalım. Başkanlık sistemi hayırlı olsun…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı