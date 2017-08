Mustafa Karaalioğlu: Atletten, gömlekten daha önemlisi, ülkenin potansiyeline saygı göstermektir

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

Bütün ülkelerin irili ufaklı sorunları vardır. Türkiye de iyi yönetilmediği takdirde böyle sorunlara muhataptır. 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ, PKK ve IŞİD gibi terör örgütlerinin yarattığı tehditler elbette ciddidir ve ciddiye de alınmak zorundadır.

Ama tehlikeleri iyi yönetmek demek, dört bir koldan tehlikeleri anons etmek değildir. Bazen tansiyon o kadar yükseliyor ki dışarıda, Türkiye’den hazzetmeyen ve hatta düşmanlık yapan unsurlara iş kalmıyor!

Siyasetin dili ve üslubunun her şeyden evvel bu hakikati ıskalamaması gerekir. Atletten, gömlekten daha önemlisi, ülkenin potansiyeline saygı göstermektir. Siyasetçinin, bu ülkenin başına her an bir şey gelebilir görüntüsünü dağıtmak gibi bir vazifesi vardır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı