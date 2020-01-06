Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Artık dünya faili belli birçok saldırıya tanıklık edecek

ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürülmesi İran’la arasında sonu belirsiz bir gerilim ve çatışmanın kapısını ardına kadar açmakla birlikte, Ortadoğu’da geçerli bütün dış politikalara yeni ayarı da kaçınılmaz kılıyor.

Şimdiden belli ki İran bu hamleye karşı aynı türden cevap ya da cevaplar verecek ABD ise uzak coğrafyada olmanın avantajıyla bu çatışmadan geri durmayacak. Şimdiden sonra dünya, faili belli birçok saldırıya tanıklık edecektir. Saldırılar arttıkça özellikle bölge ülkelerinin hem ABD, hem İran’la ilişkileri sürekli revizyon gerektirecektir.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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