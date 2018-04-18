Mustafa Karaalioğlu: Anlaşılan o ki Bahçeli bu kararı kendi başına aldı

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Tabiatıyla en büyük merak konusu da Bahçeli’nin bu takvimi kendi kendine mi yoksa AK Parti ile temas ve istişare ederek mi açıkladığıdır. Anlaşılan o ki Bahçeli bu kararı kendi başına aldı, kimseye haber vermedi ve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil AK Parti’den kimseyle temas etmedi. Açıklamasının ve aldığı kararın asıl önemli kısmı burada saklıdır. Erken seçim kadar önemli olan da işin bu kısmıdır.

Erken seçim tarihini, başkanlık sisteminin bekası için mi, kendi partisinin riskleri için mi ya da ne olduğunu açıklamadığı yol kazaları ihtimaline binaen mi açıkladı bilinmez… Ancak, her durumda tek yanlı bu tavır, siyasetin bilinmezliği için biraz fazladır.

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Madem, MHP’nin AK Parti ile sonuna kadar yürüme kararı var o zaman erken seçim gibi en kritik kararı alınırken bunu neden paylaşmadığı merak edilmeyi hak ediyor.

Sorunun cevabı için Erdoğan ile Bahçeli’nin yapacağı görüşmeyi bekleyeceğiz. Umarız hem bu soruya cevap bulunur hem de seçimin hangi tarihte yapılacağını anlamak mümkün olur.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı