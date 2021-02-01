Mustafa Karaalioğlu: 9.4’lük enflasyon hedefinin olumlu gelişme muamelesi görmesi acizlik

Fiyat istikrarından sorumlu olan Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı ve 2021 enflasyon hedefini yüzde 9.4 olarak ilan etti. Devamında da faiz indirimine gidilmeyeceğini söyledi. Önceki ekonomi yönetimiyle kıyaslandığında hiç olmazsa gerçekçi olduğu için yeni bakan ve yeni Merkez Bankası Başkanı’nın bu sözleri piyasalar tarafından ciddiye alındı ve hatta kur bile bir miktar düştü. Ağbal, sadece ciddiye alınmadı, ilan ettiği hedef memnuniyet de yarattı.

Dünyada enflasyon biterken, yüzde 9.4’ü benimsemek zorunda kalan hatta buna sevinen bir ekonomi… Başkanı suçlamıyorum zira Türkiye’nin göz göre göre eklenen yanlışlar zincirinden sonra gelip demirlediği yer burasıdır. Tutup tutmayacağı veya dürüstçe hesaplanıp hesaplanmayacağı belli olmasa bile yüz de 9.4’lük enflasyon hedefinin olumlu gelişme muamelesi görmesi ülke adına acizliktir. Razı olduğumuz seviye gerilemenin, vizyon kaybının ve kötü yönetimin tabelasıdır. Yıllarını boşa harcayan, fırsatları kaçıran, kendi içindeki kavgadan ve seçim çıtasından başka hiçbir gerçek hedefi olmayan bir ülkenin hazin hikayesi bu hedefte ve bu hedefin gördüğü çaresiz iltifatta saklıdır.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı