Mustafa Karaalioğlu: 2023 hedefleri artık mümkün değil ve böyle olduğu için 2053 hedefleri ilan edildi bile

AK Parti’nin 2023 vizyonunu ilan ettiği dönem olan iktidarın ilk yıllarında bu hedefler cesur, güçlü ve umut vericiydi. Kimileri inanmasa de yüksek oranda gerçekleştirilebilirdi. Türkiye bugünkü gibi kırılgan ve istikameti belirsiz olmak yerine güvenilir yatırım coğrafyası ve vatandaşlarının endişe taşımadığı bir ekonomi olabilirdi. Ağır borç ve ağır faiz yükü taşımayan, kur riski ile kabus görmeyen ve işsizlik, enflasyon gibi rakamları kontrolden çıkan bir ülke durumuna düşmeyebilirdi. Olabilirdi çünkü, 2013/14’ten beri sadece rutin yürüyüş sağlanabilseydi dahi bugün kişi başına gelir 15 bin Dolar’ı aşacaktı. Kayıp bu kadar açık ve dramatiktir.

2023 hedefleri artık mümkün değil ve böyle olduğu için 2053 hedefleri ilan edildi bile.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı