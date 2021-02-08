Mustafa Karaalioğlu: 18 yıldır kurulamayan büyük ve güçlü Türkiye için şimdi yeniden, neden destek gerekiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta şöyle bir sosyal medya mesajı yayınladı:

“Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.”

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Heyecan verici ama bizatihi Erdoğan’ın izlediği siyasete nisbet edildiğinde çelişkili bir paragraf… Cumhurbaşkanı, ülkenin en az yarısını -şimdi de Boğaziçili öğrencileri ve onlara destek verenleri- çeşitli sebeplerde dışladıktan sonra kimden destek bekliyor ve kapıyı ardına kadar kime açıyor olabilir? Dışladığı kitlelerin dışında kalanlar zaten o kapıdan çoktan girdiler. Hal böyleyken, kutuplaştırılmış ve yarısı ötekileştirilmiş topluma hitap eden çağrı ne işe yarar?

Peki, 18 yıldır sayısız fırsat dönemi varken kurulamayan büyük ve güçlü Türkiye için şimdi yeniden, bir kez daha neden destek gerekiyor? Hangi hedefler için, hangi modelle ve hangi kadrolarla kurulacak o büyük gelecek, tahmini olan var mı?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı