Mustafa Karaalioğlu: 10 puanlık makas AK Parti seçmeninin MHP’ye desteğini gösterdi

Seçim sonuçları ne anlatıyor peki?

1-) MHP, anketleri ve tahminleri yanıltarak beklentilerin üzerinde oy aldı. Böylelikle HDP’nin barajı aşmasına rağmen ittifak Meclis çoğunluğunu konforlu bir rakamla elde etmesini sağladı.

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Gayet tabii, partiler arasında oy hareketleri anlamlı ve değerlendirmeye değer ama bugünkü yazının konusu değil.

2-) Muharrem İnce’nin, yüzde 30’u ve CHP oylarını yüksek oranda aşması kendisi için teselli sayılır ama seçimi ikinci tura taşıyamaması başarısızlıktır. Muhtemelen Akşener ve Demirtaş’ın Erdoğan’dan oy eksiltememesini bir mazeret olarak anlatacaktır. Bununla birlikte İnce, CHP’nin yakın geleceğinde genel başkanlık yolunu açtı diyebiliriz. Ki, kulisler zaten bunu işaret ediyordu.

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3-) Saadet Partisi de sürpriz ama olumsuz anlamda. Kesinlikle bir hayalkırıklığı yaşadılar ve böylesine sansasyonel çıkışların siyasi geleceği açısından iyi bir örnek olmadıkları açıktır.

4-) AK Parti ile Erdoğan’ın oyları arasındaki mesafe de sürpriz oldu. 5-6 puan beklentiler dahilindeydi ama makasın 10 puana ulaşması AK Parti seçmeninin MHP’ye desteğini açıkça göstermiş bulunuyor. MHP, İYİ Parti’ye oy kaybederken AK Parti’den takviye yapmış görünüyor.

5-) Bu notu da sürpriz bekleyenlere yazalım. Sanılanın veya beklenilenin aksine MHP ile AK Parti arasında ve dolayısıyla Bahçeli ile Erdoğan’ın arasında bir sorun yaşanmayacaktır. Çünkü, Bahçeli başkanlık sistemine yürekten inanmaktadır ve işlerin bozulmaması için gereken özeni gösterecektir. Kriz veya görüş ayrılığı bekleyenler için bu ihtimal umutsuzdur…

6-) Türkiye’nin ne kadar başarılı bir seçim sistemine sahip olduğu ve bu geleneğin gücü de görüldü. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimini bir arada yapıp birkaç saat içinde neticelendirmek övünülecek bir başarıdır. Seçim sisteminin kalitesini gösterir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı