Mustafa Karaailoğlu: AK Parti’nin Meclis’te MHP’ye muhtaç olması krizlere yol açmayacaktır

Gelelim Meclis dengesine… Erdoğan gibi partiye çok önem veren bir liderin AK Parti’deki oy düşüşüne takılmaması elbette mümkün değildir. Kendi oyuyla parti arasında 5-6 puanlık bir makas bütün kampanya boyunca devam etmişti ama farkın 10 puana ulaşması seçimin bir sürprizi sayılabilir. Ama burada duralım…

Bu sürprizden başka bir sürpriz çıkma ihtimali yoktur. Yani, AK Parti’nin parlamentoda ancak MHP’yle birlikte çoğunluğu elde edebiliyor olması yolun bir yerinde sorun çıkacağı anlamına gelmiyor. Daha açık ifadeyle, AK Parti’nin Meclis’te MHP’ye muhtaç olması sanıldığı veya umulduğu gibi iki parti arasında krizlere yol açmayacaktır. Siyasetin normallerini aşan bir uyum sorunu da yaşanmayacaktır.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı