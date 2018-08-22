Mustafa K. Erdemol: Kurtulmuş mu oldu şimdi Yunanistan?

Kurtarma işleminin başarılı olması için Yunanistan’ın ulusal ücret yapısını üretkenlikle uyumlu hale getirmesi gerekiyordu, bu oldu mu, bilmiyoruz. Öte yandan kim ne derse desin Yunanistan’da müthiş bir sendikal egemenlik var. Sendikalar bu paketi başından beri kabul etmediler. Yunanistan’ın kurtarılmasına (!) katılan ülkeler de kendi emekçilerinin haklarını gasp ederek yaptılar bunu. O ülkelerin kamuoyundan da destek almadı bu paket.

Sonuçta iflastan kurtulmak için Yunan melcisinde kabul edilen tasarruf paketi ülkeyi daha da fakirleştirdi. Ülke fakirleştikçe Yunanistan’ın dış bankalara olan borçları da ödenir oldu.

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Troyka’nın da istediği buydu zaten.

Kurtulmuş mu oldu şimdi Yunanistan?

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Mustafa K. Erdemol’un yazısı