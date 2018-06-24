Mustafa Erdemol: Hayvanları katledenleri ‘hasta’ kabul edip tedavi altına alalım

Hayvan katline, zulmüne hoşgörü göstermeyelim, hadi yumuşatayım biraz, kayıtsız kalmayalım. Faillerini “hasta” kabul edip tedavi altına alalım. Katil yetiştiriyoruz, çok açık değil mi?

FBI’ın suç profili ile ilgili tuttuğu kayıtlarda yüzlerce belge var bu konuda.

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Sonuç olarak; bizde olmaz, yok geleneğimiz izin vermez, yok dinimiz müsaade etmez deyip sorunu geçiştirmeyelim. Son olaylar da gösterdi ki hatırı sayılır miktarda Zoosadistimiz var. Hasta insanlar bunlar. Tamam, kimse hastalığı kendisi seçmez, ama hastalar işte. Şu kadar para cezasının ya da esaslı bir nasihatin işe yaramadığını bilmek zorundayız.

Hayvan katline, zulmüne hoşgörü göstermeyelim, hadi yumuşatayım biraz, kayıtsız kalmayalım. Faillerini “hasta” kabul edip tedavi altına alalım.

Katil yetiştiriyoruz, çok açık değil mi?

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Bacakları, kuyruğu kesilmiş o yavru köpeğin vebali boynumuzdadır. Herhalde unutmayız.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı