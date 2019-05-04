Mustafa Çiftçi: İsrafın yeni adı, serpme kahvaltı

Yeme işinden anlayan sayısız uzman var. Hepsine hürmetim vardır. Ama serpme kahvaltının israf olduğunu anlamak için uzman olmak şart değildir. Göz var izan var. Bir insanın tek oturuşta o kadar nevaleyi tüketmesi mümkün mü?

Biz mutfağı zengin bir ülkeyiz tamam. Yani türlü çeşit peynirimiz, rengarenk reçeller, kıymet biçilmez zeytinler, yumurta ile yapılmış çeşit çeşit kahvaltılık yani ne ararsan bu coğrafyada var. Tamam ama bir kahvaltıda bunların hepsinin masaya gelip sırasını beklemesi doğru mu?

Reklam

İşletmeler için fark etmez. Müşteri geldiği müddetçe yaptıkları işe devam ederler. Serpme kahvaltıyı da birbirlerinden görerek icat ettiler. Şimdi ise kahvaltılıkların yarısından fazlası çöpe gidiyor.

Beslenme uzmanları yırtınıp dursunlar. Onları dinleyen yok. Vatandaş harbe gider gibi kahvaltıya gidiyor. Yemek içmek bir nimet ama bu kadar yenilince nimet tarafı külfet oluyor. Kahvaltıdan kalkmadan evvel terlemeye başlamış, “Aman kapı pencere açın” diyerek pofur pofur eden vatandaşın hali görmeye değer.

Mustafa Çiftçi’nin yazısı