Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıkarıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yoğun bakımdan çıkarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının 18 Mayıs’ta kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşadığı ve bu nedenle acilen hastaneye kaldırılarak mide ameliyatına alındığı bildirilmişti.

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Kulüpten, Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs’ta da beyin ameliyatı geçirmişti.