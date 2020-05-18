Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.

Fotoğraf: DHA

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Başkan Cengiz’in Nişantaşı’nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs’ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, üç gün önce taburcu edilmişti.

Galatasaray resmi Twitter hesabı bir saat önce şu açıklamayı yaptı:

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“Başkanımız Mustafa Cengiz bu sabah operasyona alınmış olup, ameliyat hala devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

Beşiktaş’tan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında: “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” ifadelerine yer verildi.